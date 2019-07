Hamminkeln : Borgers-Gruppe sichert Finanzierung

Das Borgers-Werk in Dingden wird geschlossen. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Dingden Das zu Beginn des Jahres eingeleitete Programm zur Restrukturierung der Borgers-Gruppe mit Hauptsitz in Bocholt und Werk in Dingden kann wie geplant umgesetzt werden. Das Management des Spezialisten für textile Autobauteile und Maschinenbau-Lösungen konnte mit den finanzierenden Banken, Automobilherstellern, Gesellschaftern und Teilen der Belegschaft eine umfassende Solidarlösung erreichen, wie es am Montag in einer Unternehmensmitteilung hieß.

Damit sei die Finanzierung der Gruppe für die kommenden Jahre gesichert. 2021 will man wieder eine „solide branchenübliche Profitabilität“ erwirtschaften.

Allerdings bleibt es bei dem Restrukturierungsprogramm, das im Wesentlichen drei Handlungsfelder umfasst. Dazu zählt die Aufgabe nicht-profitabler Standorte, so auch das strukturell defizitäre Werk in Dingden mit 220 Mitarbeitern. Es wird wie geplant Ende 2020 geschlossen. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern sollen in Kürze beendet werden.

(thh)