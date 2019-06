1500 Menschen von Evakuierung betroffen : Weltkriegsbombe wird in Wesel entschärft

Teile der Fußgängerzone werden in den nächsten Stunden wegen der Bombenentschärfung gesperrt. Passanten werden aufgefordert, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Bei Sondierungsarbeiten am Moltkeplatz ist in Wesel eine britische Fünf-Zentner-Bombe gefunden worden. Der Blindgänger soll am Nachmittag entschärft werden. 1500 Menschen sind betroffen. Der Bahnverkehr wird kurz vor der Entschärfung gestoppt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Nikolei

Wie Ordnungsdezernent Klaus Schütz auf Anfrage erklärt hat, sind seit kurz nach 14 Uhr gut 15 Mitarbeiter der Stadt unterwegs, um alle Bewohner im Umkreis von 250 Metern zu informieren, dass sie schnellstmöglich ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Betroffen von der Evakuierung sind auch mehrere Unternehmen. Darunter auch die Hauptstelle der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe. Im Radius von 500 Metern - dazu zählen Teile der Fußgängerzone - sind die Menschen aufgefordert, in geschlossenen Räumen zu bleiben.

„Die Bombe, bei der es sich um eine britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, gibt es das Problem, dass sie über einen Langzeitzünder verfügt. Und das ist gefährlich. Deshalb ist Eile geboten“, so Schütz. Gegen 16 Uhr werde der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung beginnen.

Eine Notunterkunft für die Dauer der Evakuierung hat die Stadt in der Martini-Hauptschule eingerichtet. Die Feuerwehr kümmert sich dort um die Menschen.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Wie lange es dauert, bis die Bombe entschärft ist, mag Schütz nicht abzuschätzen. „Wir haben ja hier schon oft solche Aktionen erlebt. Mal dauert es 15 Minuten, dann wieder vier Stunden.“