1500 Menschen von Evakuierung betroffen : Weltkriegsbombe in Wesel erfolgreich entschärft

Wesels Ordnungsdezernent Klaus Schütz (l.) bedankt sich bei Feuerwerker Uwe Palmroth vom Kampfmittelräumdienst für dessen Arbeit. Die entschärfte Bombe im Auto wird jetzt fachgerecht entsorgt. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Bei Sondierungsarbeiten am Moltkeplatz für den Bau eines Mehrfamiienhauses ist in Wesel eine britische Fünf-Zentner-Bombe gefunden worden. Der Blindgänger wurde am Nachmittag entfernt. Der Bahnverkehr wurde kurz vor der Entschärfung gestoppt.

Die Bombenentschärfung am Moltkeplatz in Wesel ist abgeschlossen. Um 17.20 ertönte ein einminütiges durchgehendes Sirenensignal. Im Radius von 500 Metern - dazu zählen Teile der Fußgängerzone - waren die Menschen aufgefordert, in geschlossenen Räumen zu bleiben. Betroffen von der Evakuierung in der Weseler Innenstadt waren auch mehrere Unternehmen, darunter die Hauptstelle der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe.

„Bei der Bombe, bei der es sich um eine britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, gibt es das Problem, dass sie über einen Langzeitzünder verfügt. Und das ist gefährlich. Deshalb ist Eile geboten“, sagte Klaus Schütz von der Stadt Wesel im Vorfeld. Um 17 Uhr hatte die Entschärfung, leicht verspätet, begonnen. In rund 25 Minuten war der Kampfmittelräumdienst fertig. „Es lief alles problemlos“, sagte nachher Ordnungsdezernent Klaus Schütz.

Eine Notunterkunft für die Dauer der Evakuierung hatte die Stadt in der Martini-Hauptschule eingerichtet. Die Feuerwehr kümmerte sich dort um die Menschen. 14 Menschen nutzten diese.

