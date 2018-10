Bombendrohung in Wesel am Berufskolleg: Schule geräumt

Bombendrohung an Berufskolleg in Wesel

Polizeieinsatz am Berufskolleg. Foto: Sebastian Peters

Wesel An der Hamminkelner Landstraße in Wesel läuft aktuell ein großer Polizeieinsatz. Eine Schule ist geräumt worden. Es soll eine Bombendrohung eingegangen sein. Die Hintergründe sind noch unklar.

Wegen einer Bombendrohung ist das Berufskolleg in Wesel an der Hamminkelner Landstraße geräumt worden. Das hat die Polizei aktuell mitgeteilt. Die Schüler haben das Gebäude verlassen. Die Polizei prüft in diesen Minuten, wie ernst die Warnung zu nehmen ist.