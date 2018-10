Bombendrohung in Wesel am Berufskolleg: Polizei gibt Entwarnung

Schule geräumt : Bombendrohung an Weseler Berufskolleg aufgehoben

Foto: Sebastian Peters 3 Bilder Berufskolleg Wesel wegen Bombendrohung geräumt

Wesel An der Hamminkelner Landstraße in Wesel ist eine Schule wegen Bombendrohung geräumt worden. Eine Anruferin sagte am Telefon nur das Wort „Bombe“. Gegen 13.30 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben. Die Hintergründe bleiben aber unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sebastian Peters Von Sebastian Peters Autorendetails aufklappen Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel. zum Autorenprofil

Die Warnung wegen einer Bombendrohung am Berufskolleg in Wesel ist aufgehoben. „Die Kollegen sind abgerückt, wir können Entwarnung geben“, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage am Mittwochnachmittag mit.

Wie Schulleiter Christian Drummer-Lempert vor Ort auf Anfrage mitteilte, ging in der Pause ein telefonischer Anruf ein. Eine weibliche Stimme sagte nur das Wort „Bombe“, legte dann wieder auf. Die Schulleitung informierte umgehend die Polizei und ließ die Schule räumen. Rund 3300 Schüler besuchen das große Berufskolleg im Weseler Stadtteil Feldmark an der Hamminkelner Landstraße. 150 Lehrer sind dort tätig. Die Lehrer beaufsichtigten die Schüler, die zur Stunde noch vor dem Gebäude warten.

Sprengstoffexperten rückten mit ihren Hunden an. Auch wurde das Gespräch mit einzelnen Schülern gesucht. Danach konnte offenbar Entwarnung gegeben werden. Hat die Polizei die Person schon gefunden, die den anonymen Anruf abgesetzt hat? Weiteres will die Behörde am Nachmittag erklären.



Xanten : Berufskolleg Wesel informiert über Bildungsangebot

zurück

weiter

Schon vor drei Jahren, zu Zeiten der Terroranschläge in Paris, hatte es an der Schule eine Bombendrohung gegeben. Die Täter wurden gefasst und vor Gericht gebracht. „Wir sind der Polizei heute noch dankbar dafür“, sagte Schulleiter Drummer-Lempert. Das seine Schule nun erneut Ziel eines Anrufes geworden sei, bestürze ihn.

+++ Mehr dazu in Kürze +++

(sep)