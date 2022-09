„Wir werden das nicht noch einmal so machen“ : Stadt gesteht Fehler nach der Bombenentschärfung ein

Weder vom Dach der Feuerwache noch sonst irgendwoher kam am Montagabend der erlösende Heulton. Der Versuch des Verzichts misslang. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Statt eines Heultons über ganz Wesel gab es am Montagabend nur mit Lautsprechern in ein paar Straßen Informationen zur Entschärfung. Der Versuch ging schief, weil viele Bürger die Entwarnung nicht mitbekamen. Was sagt die Stadt dazu?

Bombenfunde und die Entschärfungen der Weltkriegsrelikte sind in Wesel keine Seltenheit. Von Routine sollte man dennoch nicht sprechen, denn schiefgehen kann immer etwas. Gleichwohl gibt es Dinge, von denen man unter keinen Umständen abrücken sollte. Zum Beispiel von der ebenso eingespielten wie kollektiv gelernten Regel, den einminütigen Heulton der Sirene abzuwarten, der unmissverständlich die Entwarnung nach erfolgreicher Entschärfung signalisiert. Erst dann ist klar, dass die unschädlich gemachte Bombe sicher verladen ist, am Fundort nichts mehr in die Luft gehen kann und die evakuierten Menschen in ihre Behausungen zurückkehren können.

Am Montagabend kam nach der Entschärfung auf dem Fusternberg jedoch nichts dergleichen. Das hat nicht nur die Eheleute Lauer irritiert, die sich als unmittelbare Nachbarn des Fundortes an die Rheinpromenade zurückgezogen und im Gespräch mit unserer Redaktion ihre Verärgerung bereits geschildert hatten. Auch an vielen anderen Stellen außer- und innerhalb des 1000-Meter-Sicherheitsradius sowie in unmittelbarer Nachbarschaft der Feuerwache am Brüner Tor warteten Ausharrende auf das erlösende Signal der Sirenen.

Zu ihnen gehört Reinhold Brands, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Wesel. Er teilt die Verärgerung der Bevölkerung und wundert sich über die Erklärung aus dem Rathaus, dass man auf die Sirene verzichtet habe, weil es schon so spät gewesen sei. Nach 21 Uhr. Dies steht für Brands im krassen Widerspruch zum Inhalt des Infoblatts an die Haushalte: „Das Ende der Entschärfung der Bombe durch den Kampfmittelräumdienst wird durch einen Sirenendauerton von einer Minute Länge signalisiert. Danach können sie die Wohnung beziehungsweise die Geschäftsräume wieder aufsuchen.“

Darauf, so Brands, haben die Bürger lange gewartet – der Ton kam aber nicht. Zahlreiche Bürger seien empört ob dieser Vorgehensweise und hätten sich beschwert. Sie warteten bei Verwandten und Bekannten, in Restaurants und Gaststätten oder im Auto auf ein Signal, um wieder nach Hause zu dürfen. Brands bittet die Verantwortlichen in seiner Mitteilung darum, künftig solche Themen sensibler anzugehen.

Die Botschaft, dass das Nichtziehen der Sirene kein feiner Zug war, scheint unterdessen angekommen zu sein. Im Rathaus und in der Feuerwache. Auf Anfrage unserer Redaktion sagte Stadtsprecher Swen Coralic am Mittwoch, dass es sich um einen Versuch gehandelt hatte. Um eben nicht die ganze Stadt aufzuwecken, sei man mit zwei Autos mit mobilen Sirenen im Gebiet um den Fundort der Bombe an der Bleicherstege auf dem Fusternberg unterwegs gewesen. Viele Betroffene, so hieß es, hätten diese mobilen Sirenen aber gar nicht wahrgenommen.