Entschärfung am Mittag : Fünf-Zentner-Bombe in Wesel gefunden

Fünf-Zentner-Bombe in Wesel gefunden

Entschärfung am Mittag

Fachleute auf der Schillwiese, in der die amerikanische Fliegerbombe gefunden wurde. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Wesel Bei Arbeiten im Bereich der Schillwiese wurde heute morgen eine amerikanische Fünf-Zentner-Fliegerbombe gefunden. Die Entschärfung soll noch am Mittwoch um 13 Uhr stattfinden.

Aus Sicherheitsgründen werden alle Anwohner und Personen in einem Radius von 250 Metern um die Bombenfundstelle (innerer Ring im mitgeschickten Plan) aufgefordert, die Wohnung bzw. Geschäftsräume an diesem Tag von 12.30 Uhr bis voraussichtlich 14.30 Uhr zu verlassen und sich außerhalb des erweiterten Sicherheitsbereiches (äußerer Ring im mitgeschickten Plan) aufzuhalten. Firmen und Anwohner werden rechtzeitig in einem Flugblatt über Einzelheiten informiert.