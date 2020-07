Stadt nicht evakuiert : Entwarnung: Bombe in Wesel war wohl schon 1945 explodiert

Wesel Um kurz nach 19 Uhr gab Feuerwerker Uwe Palmroth am Mittwochabend Entwarnung: Das bei Sonderierungsarbeiten im Zitadellemviertel geortete Stück Metall entpuppte sich nicht als Blindgänger. Stattdessen wurden lediglich Splitter gefunden. Eine Evakuierung der Weseler Innenstadt war nicht mehr nötig.

Die Erleichterung, dass am Ende nochmals alles gut ausgegangen ist, war allen an der Aktion beteiligten Akteuren anzumerken: Rund 150 Akteure von Polizei, Feuerwehr, von der Stadt Wesel, vom Kampfmittelräumdienst und einer Essener Spezialfirma hatten mehrere Stunden auf das Ergebnis der Grabungsarbeiten gewartet. Immer wieder war Erdreich vor dem Haus Leipziger Straße 5 in die Baugrube gerutscht. Mit sogenannten Brunnenringen hatte eine Spezialfirma aus Essen versucht, den metallenen Gegenstand in sechs Metern Tiefe freizulegen. Gegen 19 Uhr dann kam Feuerwerker Uwe Palmroth vom Düsseldorfer Kampfmittelräumdienst zu den am Flatterband wartetenden Vertretern von Stadt, Feuerwehr und Polizei, um die gute Nachricht zu verkünden: „In der Erde liegen nur Splitter. Sie stammen von einer Weltkriegsbombe, die wohl 1945 explodiert ist“, meinte Palmroth. „Die Leute bei der Luftbilderauswertung haben einen guten Job gemacht.“