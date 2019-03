Entschärfung um 15 Uhr: Bombe im Bereich Schillwiese in Wesel gefunden

An der Schillwiese wird an der Umgehungsstraße gebaut. Immer wieder werden dort Bomben gefunden. Die Karte zeigt die Evakuierungszonen. Foto: Sgadg/Stadt

Wesel Der Bereich Fusternberg muss in Teilen evakuiert werden. Bei Bauarbeiten für die Südumgehung in Wesel ist erneut eine Bombe gefunden worden.

Erneut legt ein Bombenfund Teile von Wesel lahm.Bei Sondierungsarbeiten im Bereich der Schillwiese ist eine britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe gefunden worden. Entschärft werden soll am heutigen am Mittwoch, 15 Uhr, statt. „In diesem Zusammenhang ist nicht auszuschließen, dass es zu einer kontrollierten Sprengung der Bombe kommen kann“, teilt die Stadtverwaltung Wesels mit. Aus Sicherheitsgründen werden alle Anwohner und Personen in einem Radius von 400 Metern um die Bombenfundstelle aufgefordert, die Wohnung bzw. Geschäftsräume an diesem Tag von 14.30 Uhr bis voraussichtlich 16.30 Uhr zu verlassen und sich außerhalb des erweiterten Sicherheitsbereiches zu begeben. Alle Personen, die sich im Radius zwischen 400 Metern und 800 Metern um den Fundort befinden, werden aufgefordert, für die Dauer der Entschärfung geschlossene Räume aufzusuchen oder sich außerhalb dieses Radius aufzuhalten. Der Sicherheitsbereich wird von der Polizei überwacht.