Entschärfung nicht möglich: Bombe in Wesel muss kontrolliert gesprengt werden

Bombe in Wesel muss kontrolliert gesprengt werden

Wesel Bei Bauarbeiten für die Südumgehung in Wesel ist erneut eine Bombe gefunden worden. Der Bereich Fusternberg muss in Teilen evakuiert werden. Die geplante Entschärfung scheiterte. Jetzt muss kontrolliert gesprengt werden.

Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel.

Erneut legt ein Bombenfund Teile von Wesel lahm. Bei Sondierungsarbeiten im Bereich der Schillwiese ist eine britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe gefunden worden. Entschärft werden sollte Bombe eigentlich am heutigen am Mittwoch, 15 Uhr. Da dies händisch durch Entfernen des Zünders nicht möglich war, muss die Bombe nun kontrolliert gesprengt werden, wie die Verwaltung auf Anfrage am Nachmittag mitteilte. Die Sprengung wird sich verzögern.