Entschärfung um 17.15 Uhr : Weltkriegsbombe im Hafen von Wesel gefunden

Wesel Erneut ein Bombenfund in Wesel: Die Entschärfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst findet am heutigen Donnerstag, 27. Februar, ab 17.15 Uhr statt.

Bei Sondierungsarbeiten im Rhein-Lippe-Hafen ist am Donnerstag eine amerikanische Fünf-Zentner-Fliegerbombe mit Aufschlagzünder gefunden worden. Die Entschärfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst findet am heutigen Donnerstag, 27. Februar, ab 17.15 Uhr statt. Der genaue Absperrbereich wurde in Abstimmung mit der Ordnungsbehörde, dem Kampfmittelbeseitigungsdienst, Feuerwehr und Polizei festgelegt. Der Bombenfund befindet im Rhein-Lippe-Hafen, außerhalb der Wohnbebauung, so dass lediglich der Hafenbetrieb und wenige Gewerbebetriebe von der Entschärfung betroffen sind.