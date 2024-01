Zeugen gesucht Böllerwurf von Heuss-Brücke in Wesel: Jugendliche verletzt

Zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre) sind am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr in Wesel von einem explodierenden Böller verletzt worden. Ein bislang unbekannten Täter hatte den Feuerwerkskörper von der Theodor-Heuss-Brücke (Isselstraße/Brüner Landstraße) geworfen, die über die Bahnstrecke und die Straße Am Blaufuß führt. Die beiden Opfer befanden sich auf einem Parkplatz unter der Brücke.