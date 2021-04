Zwischen Hamminkeln und Wesel : Schweres Arbeitsgerät auf „Bocholter“-Strecke

Hamminkeln/Wesel Auf rund 22 Kilometern zwischen Hamminkeln und Wesel koffern Arbeitszüge das Gleisbett aus und verfüllen neuen Schotter. Dafür mussten schwere Maschinen anrücken.

Nein, so einfach gibt der Autofahrer nicht auf. Wer es gewohnt ist, von der B 473 über Zum Weißenstein zum Bruchweg oder umgekehrt abzukürzen, lässt sich von einem kleinen Sackgassenschild nicht unbedingt stoppen. Folglich hatte die Sicherheitskraft am gesperrten Bahnübergang gut zu tun. Etlichen Autofahrern musste sie Mittwoch erklären, dass die Sperrung sein muss, weil die langen gelben Arbeitszüge auf der Strecke zwischen Wesel und Bocholt im Einsatz sind. Hier wird das Projekt Elektrifizierung umgesetzt, und das beginnt mit neuem Schotter. Wenn diese Arbeit durch ist, folgen die Lichtsignalexperten.

„Das Gleisbett wird gereinigt, Altstoffe werden beseitigt“, erklärt ein Mitarbeiter. Neuer Schotter und Kies liegen am Streckenrand, das Material ist für die Drainage bestimmt. Verfüllt wird es in den Gleisen selbst von den gelben Spezialzügen, die das Auskoffern und Schottern übernehmen. Überwege wie am Holzweg in Wesel werden zusätzlich asphaltiert. Der Start zum Ausbau der Strecke ist nun die sogenannte Bettenreinigung auf einem Kilometer zwischen Wesel und Hamminkeln. Von der Bundesstraße aus ist der doppelte gelbe Lindwurm gut zu sehen. Das macht Schaulustige neugierig, vielen Radfahrern habe man schon Fragen beantworten müssen, sagt eine Sicherheitsperson am Übergang.