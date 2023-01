Ex-Standort in Dingden Schweizer Firma übernimmt Borgers

Autoneum, Spezialist für Akustik- und Wärmemanagement für Fahrzeuge mit Sitz in Winterthur in der Schweiz, übernimmt die Vermögenswerte der Borgers-Gesellschaften in Deutschland sowie die Anteile an den Tochtergesellschaften in Frankreich, Polen, Schweden, Spanien, Tschechien, dem Vereinigten Königreich sowie den Vereinigten Staaten. Das meldet das Unternehmen am Montag. Es hatte lange auch textile Automobilausstattung am Standort Dingden produziert.