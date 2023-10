Lesung im Lippeschlößchen Wenn die Lippe blutrot wird

Die Lippe fließt gemächlich ihrem Ziel entgegen. Vorbei an Krudenburg, wo sie über eine Treppe direkt zu erreichen ist oder über grüne Weiden. Dann bewegt sich das gemächliche Gewässer weiter auf Weseler Gebiet vorbei am alten Wasserwerk und dem Ortsteil Fusternberg. Das grüne Ufer fasst den kleinen Fluss ein, der sich plötzlich rot färbt. Immer mehr und in immer tieferem Farbton. Das Wasser wird zum Blut, das Rot wird satter und satter. Es wird blutrot, wenn es sich hinter der Straße in den Überschwemmungsflächen ausweitet. So intensiv, dass es blendet, wenn der Blick aus dem großen Fenster des Lippeschlößchens über das kleine Delta wandert. Kurz danach hat der Fluss den großen Rhein erreicht, und das Blutrot verschwindet verdünnt im großen Strom.