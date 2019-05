Konzert in Christuskirche : Blues und Jazz mit Spaßfaktor

Gregor Hilden, Dirk Brand und Wolfgang Roggenkamp (von links) erhielten für ihr Konzert in der evangelischen Christuskirche in Flüren viel Beifall von den Zuhörern. Markus Joosten/FFS.

Wesel Das Gregor Hilden Organ Trio lieferte vielseitiges Konzert in der Christuskirche Flüren, und der Weseler Gitarrist Klaus Zimmermann stieg als Gast ein.

Wenn ein gelungener und temporeicher Konzertabend mit einem Augenzwinkern endet muss die Atmosphäre gut gewesen sein. Gregor Hilden in der Christuskirche versammelte sich, sein Organ Trio und den zeitweise als Gast mitspielenden Weseler Rockgitarristen Klaus Zimmermann jedenfalls mit breitem Grinsen zum Schlussbild auf der Bühne. Zuvor hatte der R&B-Barde einen Schlager von 2005 des damals unüberhörbaren Ricky Shayne mit dem schlichten Refrain „Oh mamy – oh mamy mamy blue – oh mamy blue undsoweiter“ ausgepackt und grooven lassen.

Der Spaßfaktor kam also beim Konzert des Gregor Hilden Organ Trios nicht zu kurz. Leider insgesamt zu wenige Zuhörer erklatschten sich nach einem spritzigen und nicht nur bluesbetonten Programm die Zugabe. Die Christuskirche ist regelmäßiger und akustisch sehr guter Ort für Veranstaltungen, Kenner Volker Pypetz, bekannt auch vom „Sommerton“ und bald „Acoustics“ in Diersfordt, weiß, wo hörenswerte musikalische Qualität zu finden ist. Gregor Hilden, der in Flüren erstmals in einer Kirche spielte, holte nach mehrmonatiger Pause nach einer Tournee wieder sein Trio zusammen. Es zeigte Spielfreude, Dynamik und hatte als Profis das Eingespieltsein schnell parat. Dirk Brand ist ein erstklassiger Jazztrommler und Wolfgang Roggenkamp als Hammond-Organist ein musikalischer Vulkan. Immer wieder setzte der studierte Jazzer Akzente, ließ mit dem breitesten Lächeln der Welt seine Finger über die Tastatur eilen, während unten seinen Füße ihren Dienst versahen. Sein voluminös klingendes, ehrwürdig holzverkleidetes Spielgerät hat er einst in einer US-amerikanischen Baptisten-Kirche erworben.

Info Schon zwölf Songs im Repertoire Stil Blues, Soul, rockige Einlagen und grooviger Jazz stehen auf dem Programm des Münsteraners Gregor Hilden. Mit unzähligen Auftritten und insgesamt zwölf CDs sowie einer Live-DVD unter eigenem Namen ist er seit langem in der Szene aktiv und mittlerweile auch international bekannt geworden. Technik Die E-Gitarre ist die „Stimme“ der vornehmlich selbst geschriebenen Titel. Der musikalische Bogen aber, der bei Hilden gespannt wird, ist umfassend: federnde, singende Gitarrenlinien treffen auf knackige Funk-Rhythmen.

Gitarrist Gregor Hilden zeigte sich als Freund musikalischer Vielfalt. Mit einer gewissen Leichtigkeit mischte er ein Programm im Grenzbereich des Blues, wechselt in jazzrockige Klänge, dann zum satten Blues, aus dem er kommt, bevor es soulig, funkig und groovig wurde. Swingende Gitarrentöne, knackige Funk-Rhythmen und als bewusster Gegenpol atmosphärische Balladen wechselten sich ab. Gitarrenfreund dürften Freude an dem verwendeten Equipment gehabt haben, wenn Hilden zu verschiedenen Instrumenten griff. Als dann Klaus Zimmermann für drei Stücke einsteigt wird es härter und rockiger, was noch mehr Spannung erzeugt. Der Weseler, der regelmäßig für ein paar Monate aus seiner Wahlheimat Thailand in seine Ursprungsstadt kommt, um auf Tour zu gehen, hatte einfach vorher telefonisch angefragt, ob er mitspielen könne.

In der Christuskirche geht es am 29. September mit Musik weiter. Dann kommt das Inga Rumpf Trio um 18 Uhr in die Christuskirche. Einst feierte die Hamburger Sängerin Erfolge mit den Bands Frumpy und Atlantis.

(thh)