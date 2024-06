Mittel gegen Raser Stadt Hamminkeln will Radarwagen anschaffen

„Gute Idee, das möchten wir auch“, kommentiert Ordnungsdezernent Robert Graaf am Montag den kürzlichen Vorstoß der Hamminkelner CDU zu mehr Verkehrsüberwachung: Das könne man in Kooperation mit Nachbarstädten „seit Neuestem“ realisieren. Am Montag kontaktierte Graaf deshalb Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann. Fazit: erst herrscht Einigkeit, gemeinsam zu blitzen – und zwar ab 2025.