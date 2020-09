Blaulicht-Ticker Wesel, Hamminkeln und Schermbeck : Zehnjährige bei Unfall schwer verletzt

Kreis Wesel Schwerer Unfall, Fahrerflucht, Raubüberfall, Einbruch: An dieser Stelle vermelden wir im Tickerformat Meldungen der Kreispolizei zu Wesel, Hamminkeln und Schermbeck. +++ Dieser Artikel wird ständig aktualisiert. +++

Eine 63-jährige Frau aus Wesel befuhr am Dienstag, 29. September, gegen 13.20 Uhr mit ihrem Pkw die Martinistraße in Fahrtrichtung Rathaus. In Höhe zweier Schulen liefen zwischen am Straßenrand abgestellten Glascontainern zwei Kinder unvermittelt auf die Straße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das erste Kind konnte die Straße noch vor dem Pkw passieren. Ein zehnjähriges Mädchen aus Hünxe jedoch wurde von dem Pkw erfasst. Mit schweren Verletzungen kam es zunächst in ein örtliches Krankenhaus und später in eine Spezialklinik. Lebensgefahr bestand offenbar nicht.