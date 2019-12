Ex-Raiffeisenmarkt ist verkauft : Bislich: SPD fordert Briefkasten-Verlegung

Fordern einen neuen Standort für den Briefkasten (v.l.): Juhane Zerhouni, Waltraud Holzwarth, Friedhelm Heinzen, Patrick te Paß, Alois Häs und Wolfgang Hänel. Foto: Klaus Nikolei

Bislich Vor allem Senioren in Bislich möchten, dass der Briefkasten vom Ex-Raiffeisenmarkt, der mittlerweile verkauft ist, zurück in die Dorfmitte kommt. SPD kritisiert die Post, weil zwei Bittbriefe nicht beantwortet wurden.

Es sind vor allem die älteren Bislicher, die sich Sorgen machen. Sorgen, dass die Infrastruktur in dem Rheindorf weiter zurückgeht. Es gibt keine Bank, kein Lebensmittelgeschäft, keine Post und an Wochenenden fährt kein Bus mehr. Und es gibt die Befürchtung, dass am Ende sogar der Briefkasten verschwinden könnte. „Das hört man in Gesprächen immer wieder“, sagt Alois Häs, der Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Bislich.

Apropos Briefkasten. Der befindet sich, seit die Poststelle im Ortskern vor mehr als 20 Jahren geschlossen wurde, an der Frankenstraße 33. Genauer gesagt, vor dem ehemaligen Raiffeisenmarkt, der vor knapp zwei Jahren seine Türen geschlossen hat und mittlerweile verkauft worden ist (siehe Infobox). Weil im Raiffeisenmarkt bis dato auch alle Postdienstleistungen angeboten wurden, war der Standort für den Kasten passend gewählt. Doch jetzt liegt er für viele Bislicher viel zu abseits.

Info Bislicher kauft Ex-Raiffeisenmarkt Handel Der seit knapp zwei Jahren leerstehende frühere Raiffeisenmarkt ist von der Genossenschaft mit Sitz in Rees mittlerweile verkauft worden – an einen Bislicher. Dieser denkt an eine Einzelhandelsnutzung. An einem Konzept wird gearbeitet.

Der junge SPD-Ortsverbandsvorsitzende Patrick te Paß hat vor gut einem Jahr einen Brief an die Deutsche Post geschickt mit der Bitte, den Kasten doch wieder ins Zentrum des Dorfes zu holen. Weil er keine Antwort auf sein Schreiben erhielt, schickte er einen zweiten Brief an die Post in Bonn. In dem stellte er unter anderem auch die Frage, wie das Unternehmen künftig die Versorgung der Bevölkerung mit den Post-Dienstleistungen sicherstellen wolle. Auch auf dieses Schreiben hat er bislang noch keine Antwort erhalten. „Noch nicht einmal eine Eingangsbestätigung gab es. Das finde ich nicht fair. Jetzt wollen wird Druck machen und uns direkt an den Aufsichtsrat wenden“, kündigte te Paß am Dienstagmittag bei einem Ortstermin mit Pressevertretern, Parteifreunden und Wesels ehrenamtlichem Behindertenbeauftragten Friedhelm Heinzen an. So wie Häs und te Paß war auch Heinzen („Der Briefkasten muss zurück in die Dorfmitte“) von Bislicher Bürgern auf den Missstand angesprochen worden.

Unsere Redaktion hat bei der Deutschen Post nachgefragt, warum niemand auf die Anfrage der Bislicher SPD geantwortet hat. Die für den Niederrhein zuständige Post-Sprecherin Britta Töllner zeigt sich ein wenig verwundert. „Bei uns hier im Niederlassungsbetrieb Brief und Paket in Duisburg ist nichts angekommen. Ich weiß nicht, an welche Adresse die SPD ihre Briefe geschickt hat.“ Angst, dass Bislich irgendwann einmal ohne Briefkasten dastehen werde, müsse niemand haben, so Töllner. „Wir haben schließlich einen gesetzlichen Auftrag.“ Auch den Briefkasten zu versetzen, sei eigentlich kein Problem, wenn denn die gesetzlichen Vorgaben erfüllt würden.

Unter anderem muss in bebauten Gebieten im Umkreis von 1000 Metern je eine Briefkasten stehen. Zweitens muss der Grundstückseigentümer (Privatperson oder Kommune) der Aufstellung des Kastens zustimmen. Drittens muss der Ort so gewählt sein, dass die Briefkästen problemlos angefahren und geleert werden können. Diese Anforderungen zu erfüllen, dürfte in Bislich kein Problem sein.

Im Internet, so erklärt Töllner weiter, gebe es auf der Seite der Deutschen Post DHL Group unter dem Stichwort Kundenservice ein Kontaktformular. „Damit kann man seine Wünsche bezüglich einer Standortveränderung kundtun. Dann wird die ganze Sache geprüft.“

Auf die Frage, wo denn Bislicher, die nicht mehr mobil sind, Pakete aufgeben könnten, erklärte die Firmensprecherin, dass man sie einfach dem Paketboten mitgeben könne oder bei DHL anruft. „Gegen ein kleines Entgelt kann man die Pakete auch abholen lassen.“ Ob in Bislich irgendwann einmal eine automatische Packstation installiert wird, dazu konnte sie nichts sagen. „Wir haben derzeit bundesweit 4400 Packstationen und wollen grundsätzlich auf 7000 erweitern.“

