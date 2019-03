Vorboten für Ostern: Bislich lockt Frühling mit Selbstgemachtem

Wesel Kunsthandwerk und Leckereien domierten den Markt im und um das Deichdorfmuseum. Dem Publikum gefiel es.

Der Jahreszeit entsprechend dominierten alle Arten von Frühlingsdeko das Bild: Insbesondere Eier in allen Größen spielten eine große Rolle an den 27 Ständen des Marktes. Von kleinen Vögelchen, liebevoll per Hand gemalt, über an Blaudruck erinnernd gestaltete Ostereier bis hin zu in Tiffany-Technik mit Metall umschlossenen Osterboten blieben keine den Osterschmuck betreffenden Wünsche offen.