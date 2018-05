Schermbeck: Bis zu 20 Stellplätze können abgelöst werden

Schermbeck Der Planungs- und Umweltausschuss beseitigt einen dicken Stein für die geplante Volksbank-Erweiterung.

Die Volksbank bietet derzeit ihre Dienstleistungen im Schermbecker Ortskern an zwei Standorten an, möchte aber die Dienstleistungen an einem Standort zentralisieren. Um Teile des Angebotes in der Weseler Straße zur Hauptgeschäftsstelle an der Mittelstraße zu holen, ist die Erweiterung des vorhandenen Gebäudes an der Mittelstraße erforderlich. Die vorhandenen 26 Stellplätze reichen nicht aus für das geplante Bauvorhaben. Die etwa 20 benötigten neuen Stellplätze können auf dem Gelände der Volksbank nicht errichtet werden. Auch die Unterbringung der zusätzlichen Stellplätze in einer Tiefgarage als Option scheidet aus.