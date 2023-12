Auf dem Großen Markt in Wesel Beliebter Adventsmarkt am Dom lockt Scharen von Besuchern

Wesel · Am Samstag und auch am verkaufsoffenen Sonntag war der Adventsmarkt auf dem Großen Markt bei kalter Witterung mal wieder beliebter Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern. In 40 Hütten haben sich 48 Aussteller – vor allem Vereine und karitative Organisationen – präsentiert

03.12.2023 , 17:27 Uhr

22 Bilder So schön war der Adventsmarkt am Dom in Wesel 22 Bilder Foto: Klaus Nikolei

Erstmals hatte der Adventsmarkt im Rahmen eines Pre-Openings bereits am Freitagabend für drei Stunden geöffnet, bevor dann am Samstag geben 11 Uhr die Veranstaltung offiziell gestartet wurde. An den 40 Holzhütten konnte man allerlei hübsche Geschenk- oder Dekoartikel sowie Plätzchen, Schokolade und sonstige Leckereien erwerben beziehungsweise Crepes, Waffeln, Grünkohl und Currywurst genießen. Und fast alles ist mit Liebe und Sorgfalt selbst gemacht. Außerdem spenden nicht wenige der insgesamt 48 Vereine, Verbände und karitativen Einrichtungen den Erlös aus dem Verkauf ihrer Waren und Speisen für gute Zwecke. Am Sonntag war vor allem kurz vor Einbruch der Dunkelheit besonders viel los. Denn der Shantychor stimmte weihnachtliche Lieder an. Am Tag zuvor hatte es ein Weihnachtssingen geben, an dem sich viele hundert Besucher beteiligt haben. Begleitet wurden die Sängerinnen und Sänger von der Juniorband des Andreas-Vesalius-Gymnasiums und dem Gospeltrain der evangelischen Kirchengemeinde. Hier geht es zur Bilderstrecke: So schön war der Adventsmarkt am Dom in Wesel

(kwn)