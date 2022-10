Bilder aus der Hansestadt : So schön ist der Herbst in Wesel

So schön ist der Herbst in Wesel

Wesel Die bunte Jahreszeit legt sich auch über Wesel. Die Blätter färben sich und das Licht sorgt für eine ganz besondere Stimmung in der Stadt. Und noch laden auch die Temperaturen zu ausgiebigen Spaziergängen ein.

Wenn die die Blätter und die Temperaturen fallen, bäumt sich die Natur noch einmal auf und bietet dem nahenden Winter mit aller Macht die Stirn. Von der Sonne unterstützt entfaltet die für viele spannendste Jahreszeit ein farbliches Feuerwerk und sorgt für einzigartige Stimmungen in den Wäldern, auf Feldern, an Seen und am Rhein.