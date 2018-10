Biersommelier aus Hamminkeln: Wilhelm Kloppert fährt zur WM

Biersommelier aus Hamminkeln : Wilhelm Kloppert schmeckt sich durch bis zur WM

Auf dem Bild die Teilnehmer, die sich qualifiziert haben. Hinten rechts (halb verdeckt): Wilhelm Kloppert. Foto: Feldschlösschen Brauerei

Hamminkeln Wilhelm Kloppert ist für die Bier-WM in Rimini qualifiziert. Der Braumeister aus Hamminkeln erlebte eine spannende Vorentscheidung.

Es war ein aufregender Moment, als klar war, dass ein Hamminkelner demnächst in Rimini um den WM-Titel kämpfen wird. Denn Wilhelm Kloppert, Diplom-Braumeister und Biersommelier der Feldschlösschen Brauerei, hat sich im Oktober für die 6. Weltmeisterschaft der Bier-Sommeliers 2019 in Italien qualifiziert. Das hat er nicht allein geschafft, denn auch beim Bier zählt das Team, wenn auch nicht „Die Mannschaft“. „Ich werde dann die Region und Hamminkeln als Stadt des guten Geschmackes vertreten“, freut sich der Ur-Hamminkelner auf die Herausforderung im nächsten Jahr. „Wir werden in Rimini mit 14 Sommeliers und einer Sommelière aus Deutschland antreten, quasi als Nationalmannschaft. Es gibt aber leider keine Mannschaftswertung.“

„Am Ende wird der Weltmeister gekürt. Vielleicht wieder eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer aus Deutschland“, sagt Wilhelm Kloppert. Die erste Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier fand 2009 in Sonthofen statt. Weitere folgten in Salzburg, München, Sao Paulo (Brasilien) und wiederum in der Bierstadt München. Für die Teilnehmer sind gute Geschmacksnerven Bedingung. Bei den Meisterschaften müssen zehn Bierstile erkannt werden, danach noch einmal zehn Flavours mit Geschmackszusätzen. Die besten aus den beiden Vorentscheidungen treten dann gegeneinander an, und es werden Biere vorgegeben, die beschrieben werden müssen. Zusätzlich wird dabei das Thema Pairing gefordert, heißt: das Getränke erklären und dazu die passenden Speisen empfehlen.

Info Er war einst Vorkoster bei Hofe Der Sommelier war ursprünglich Vorkoster am Hof und er hatte die Aufgabe, Speisen und Getränke auf ihre Qualität zu prüfen. Heutzutage ist das in weiten Zügen immer noch eine der wichtigsten Aufgaben eines jeden Sommeliers. Der Biersommelier hat sich durch seine Ausbildung auf das Kulturgetränk Bier spezialisiert. Er versteht sich als Berater für genussaffine Verbraucher, für den Gast genauso wie den Gastronomen sowie für Fachhändler, die das Getränkesortiment im Bereich Bier ausbauen und in Szene setzen wollen.

Wilhelm Kloppert sagt: „Bei der Blindverkostung wurden zehn Biere ausgesucht. Es gibt Hunderte verschiedene Bierstile, da geht es um Nuancen. Das ist nicht einfach, es sind auch internationale Sorten dabei, die in Deutschland nicht so geläufig sind.“ Der Hamminkelner hatte am Ende unter rund 40 Teilnehmern die Zunge vorn. „Es war auf jeden Fall spannend, ich habe sechs Sorten herausgefunden.“



Hilfreich ist für den Braumeister, dass die Feldschlösschen Brauerei nicht nur produziert (Malzbier und Frux-Getränke), sondern auch die Niederrheinisch-westfälische Brauereimanufaktur in Hamminkelns Ortsmitte betreibt. Die läuft gut mit Braukursen, Biertastings und mehr. „Da ist man im Training“, sagt Wilhelm Kloppert, der gemeinsam mit der Obstkelterei van Nahmen auch für „Hamminkeln, Stadt des guten Geschmacks“ steht.