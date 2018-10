Bibliothekarin aus Wesel erzählt von Leidenschaft für Bücher

Diplom-Bibliothekarin Jutta Heicks an ihrem Arbeitsplatz in der Stadtbibliothek Wesel. Sie erzählt im Interview von ihrem Job. Foto: Peggy Mendel

Wesel Wir wollen über Jobs sprechen, die sonst selten im Fokus stehen. Jutta Heicks ist Bibliothekarin in Wesel.

Heicks Ich recherchiere viel, berate Kunden an der Infotheke im zweiten Stock und führe Schulklassen und Kindergartengruppen durch die Bücherei. Zusätzlich habe ich die Lektoratsbereiche Kinder- und Jugendbibliothek, Religion, Philosophie, Pädagogik und Gesellschaftswissenschaften. Bei diesen Themen überprüfe ich, ob der Stand noch aktuell ist und was neu gekauft werden muss. Vor allem bei den Kinder- und Jugendbüchern schließt das auch ein, Serien zu vervollständigen.

Welche Frage wird Ihnen an der Infotheke am häufigsten gestellt?

Heicks Mehr nicht, aber anders. Wenn ich ein Buch auf dem Schreibtisch liegen habe, muss ich passende Schlagworte finden. Dafür muss in das Buch rein gelesen werden – und bei manchen Büchern liest man dann eben ein bisschen mehr rein. Kürzlich war da zum Beispiel ein Sachbuch über den Buchhalter von Auschwitz. Obwohl das Thema so traurig war, war alles sehr gut geschrieben und erklärt. In dieses Buch habe ich dann eben ein bisschen mehr rein gelesen (lacht). Im Vergleich dazu, wie viele Bücher ich früher verschlungen habe, lese ich heute etwas weniger, weil mir die Zeit fehlt. Dafür habe ich Hörbücher für mich entdeckt, die kann ich gut hören, während ich noch etwas anderes mache.

Heicks Ich bin sicher, dass Bibliotheken vor allem als Begegnungsort wichtig bleiben. In Amerika gibt es bereits jetzt eine Bücherei, die ausschließlich E-Books anbietet, ich glaube aber nicht, dass sich dieses Konzept alleine durchsetzt. In den Prüfungsphasen ist die Bücherei immer voll, weil man hier nicht abgelenkt wird. Die Leute, die hier täglich die Zeitung lesen, tauschen sich untereinander aus und bei unseren Kindergruppen können die Eltern miteinander in Kontakt treten. Bibliotheken sind also ein Ort, um soziale Kontakte zu knüpfen. Wir haben sogar eine Wand eingerichtet, an der Leser ihre Buchtipps aufschreiben können – andere Leute lassen sich von den Vorschlägen inspirieren. Bibliotheken werden oft als Dritter Ort bezeichnet: Neben Zuhause und Arbeitsplatz stellen sie den dritten zentralen Platz im Leben da.