Konrad-Duden-Realschule in Wesel: Bezirksregierung will Ausnahme nicht verlängern

Bezirksregierung will Ausnahme nicht verlängern

Konrad-Duden-Realschule in Wesel

Wesel Es ist eine herbe Schlappe für das Linksbündnis und die Weseler Schulverwaltung: Die Bezirksregierung wird die Ausnahmegenehmigung für den Bildungsgang Hauptschule an der Konrad-Duden-Realschule nach einer Übergangsphase von zwei Jahren nicht verlängern.

Das hat die Behörde gestern auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. In der Konsequenz bedeutet dies, dass die 23 abgelehnten Schüler, die nach Beschluss des Linksbündnisses an der Realschule unterrichtet werden sollen, dort nach der Klasse sechs nicht bleiben können, sofern sie dort nicht Realschulniveau erreichen. Mit Verweis auf die Ausnahmegenehmigung nach Paragraf 132c, die Option einer Beschulung auf Hauptschulniveau an der Realschule, hatte aber die Politik ihren umstrittenen Beschluss vom Donnerstagabend begründet.