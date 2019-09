Vandalismus in Wesel : Bewegungsmelder zerstört – dann Kassenautomat in Tiefgarage entleert

Bewegungsmelder zerstört – dann Kassenautomat in Tiefgarage entleert

Vandalismus in Wesel

Der zerstörte Kassenautomat an der Tiefgarage unter dem Dom. Foto: Sebastian Peters

Wesel Unbekannte Täter schnitten in der Tiefgarage am Großen Markt von sämtlichen Überwachungskameras die Stromkabel durch. Dann brachen sie einen Kassenautomaten auf.

Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel.

l (RP) Am Samstag gegen 3.20 Uhr haben sich unbekannte Täter Zutritt zur Tiefgarage am Großen Markt verschafft. Dort hebelten sie eine Metalltür auf, um in die Tiefgarage zu gelangen. Im weiteren Verlauf brachen sie einen Kassenautomaten auf, entwendeten Bargeld und rissen mehrere Bewegungsmelder von der Decke. Des Weiteren schnitten sie von sämtlichen Überwachungskameras die Stromkabel durch.