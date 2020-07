Hamminkeln : Betuwelinie: Zeit drängt für Mehrhoog

Visualisierung der Deutschen Bahn für die Betuwe-Linie in Mehrhoog. Foto: Sebastian Peters

Mehrhoog Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski appelliert an die Politik, das Gespräch mit der Deutschen Bahn zu suchen. Verbesserungen für Mehrhoog könne es nur so geben.

In seiner Rede vor der SPD-Wahlkonferenz, die Bernd Romanski als Bürgermeisterkandidat für die Kommunatwahl am 13. September wählte, war der Verwaltungschef auch auf das Thema Betuwe und die Folgen für Mehrhoog eingegangen. Er riet dringend zu Gesprächen mit der Deutschen Bahn. Am Donnerstag erneuerte er die Forderung, deren Umsetzung er als einzigen Weg dazu sieht, für Mehrhoog beim Ausbau der Betuwestrecke Verbesserungen herauszuholen.