Hamminkeln: Betuwe: Ratsfraktionen uneinig

Hamminkeln Die Politik diskutierte die neuen Fakten nach der Bahn-Positionierung.

Die Spitzen der Ratsfraktionen waren am Freitagnachmittag bei der Einweihung der Mehrhooger Begegnungsstätte nur einen Steinwurf von der Bahnlinie entfernt. Eine Gelegenheit, die Auseinandersetzungen im Planungsausschuss um die dort vorgelegten Bahnpläne zu besprechen. Die waren in der Sackgasse gelandet, nachdem die Bahn entscheidende Verbesserungen ablehnte, aber teils transparente Lärmschutzwände und einen aufgewerteten Bahnhof in Aussicht stellte. Die Politik will die Halb-Troglage.

Die USD hatte das Spitzentreffen gefordert, weil "wir niemandem in Dingden und Marienthal erklären können, warum wir wegen der Klage in die Haushaltssicherung gehen", so USD-Chef Helmut Wisniewski. Wie Teilnehmer des Treffens berichten, liegt die Politik weiter auseinander. Es mehren sich aber die Zeichen, die Realitäten des Verfahrens anzuerkennen. Eine Klage vermeiden will unbedingt die USD, sie rechnet damit, dass CDU und FDP darauf einschwenken und für einen Kompromiss zu haben sind, wenn der besser ausfällt als das, was die Bahn bisher geboten hat. Zunächst soll es in Sachen Finanzhilfe des Bundes ein Gespräch mit CDU-Abgeordneter Sabine Weiss geben. Für die harte Linie für eine Klage und für die Troglage stehen wohl weiterhin die Grünen. Die FDP war bei dem Gespräch nicht anwesend.