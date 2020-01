NRW-Verkehrsministerium sieht Perspektive : Betuwe-Linie erhöht Chance auf ICE-Halt

Wesel Zwei Faktoren erhöhen laut NRW-Verkehrsministerium die Chancen auf einen ICE-Halt für Wesel: Die Betuwe-Linie schafft neue Infrastruktur-Voraussetzungen und die Niederländer wollen eine Verbindung nach Berlin.

Die Chance, dass Wesel einen ICE-Halt bekommt, ist weiterhin gegeben. Im NRW-Verkehrsministerium haben sich am Donnerstag am Rande der Plenarsitzung im Düsseldorfer Landtag Vertreter der Weseler Politik mit Hans-Peter Bröhl, Gruppenleiter im NRW-Verkehrsministerium, getroffen. Es ging um einen möglichen ICE-Halt in Wesel. Nach Auskunft des Ministeriums sind die Argumente, die die Bahn derzeit gegen einen ICE-Halt in Wesel vorbringe, zwar aktuell nicht von der Hand zu weisen. Allerdings änderten sich in den nächsten Jahren unter anderem durch den Ausbau der Betuwe die infrastrukturellen Voraussetzungen in der Region. Hinzu käme der Wunsch der Niederländer, eine ICE-Direktverbindung von Amsterdam nach Berlin durchs Ruhrgebiet zu schaffen. Die geänderten Bedingungen sollten genutzt werden, um für einen ICE-Halt in der Region bei DB zu werben.