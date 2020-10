Betrüger in Schermbeck : Teure Folgen einer Internet-Telefonie

Betrüger in Schermbeck

Schermbeck In Schermbeck haben Betrüger Gespräche zwischen Handwerksbetrieben und Kunden abgehört. Sie sind vor dem vereinbarten Termin gefahren und haben versucht, Geld zu bekommen. Die Geschädigten warnen vor der Masche.

Um an das Geld anderer Leute zu kommen, beweisen Betrüger einen enormen Einfallsreichtum. Eine bislang wenig bekannte Abzockmasche haben Betrüger in den vergangenen 14 Tagen im Schermbecker Raum praktiziert. Gleichzeitig beschädigten sie dabei den Ruf von Handwerksbetrieben. Um den unbekannten Gaunern das betrügerische Handwerk zu legen, haben die drei Schermbecker Heizungs- und Sanitärfirmen Beck, Mika und Zepmeusel beschlossen, die Öffentlichkeit vor der Betrugsmasche zu warnen.

Erst als nach Stunden der Monteur der Schermbecker Firma zum vereinbarten Termin erschien, fiel der Betrug auf. Nicht alle geprellten Kunden durchschauten die Masche der Betrüger, sodass in mehreren Fällen eine unverdiente harsche Kritik an den Schermbecker Betrieben geäußert wurde.

Vielleicht hilft auch schon der Blick auf die ausgestellte Rechnung, um einen Verdacht zu schöpfen. Günther Beck präsentierte eine Rechnung, die ein geprellter Schermbecker Kunde erhielt. Diese wurde nicht von einem Betrieb einer Schermbecker Nachbarkommune ausgestellt, sondern von einem Krefelder Hausmeister-Service. An der Summe von 39 Euro, 149 Euro und 59,50 Euro hätte man auch ohne Taschenrechner recht schnell erkennen können, dass das angegebene Ergebnis von 157,92 Euro nicht stimmen kann.

„Es sollte in solchen Fällen unbedingt eine Anzeige erstattet werden“, empfahl Andrea Margraf, Sprecherin der Kreispolizeibehörde Wesel. Möglich sind etwa ein Anruf unter 0281 1070 oder bei der ebenfalls für Schermbeck zuständigen Polizeidienststelle Hünxe (Hünxer Straße 22, Tel. 02858 918100). Anzeigen könnten, so Margraf, auch online oder durch persönliches Erscheinen in der zuständigen Polizeidienststelle erfolgen.