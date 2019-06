Abriss droht : Betreiber will am Standort Niederrheinhalle weitermachen

Betreiber will am Standort Niederrheinhalle weitermachen

Die Zukunft der Weseler Niederrheinhalle liegt jetzt in den Händen von 50 Kommunalpolitikern: Der Weseler Stadtrat muss entscheiden, ob die Halle für 16,5 Millionen Euro saniert wird, oder ob alternativ nach einem privaten Investor gesucht wird, der eine Halle plus Hotel am Ort baut. Das Zeitfenster ist dabei eng: Im bisherigen Zustand sei der Betrieb der Niederrheinhalle nur bis 2021 gesichert, schreibt die Verwaltung in einer Vorlage für den nächsten Gebäudeausschuss. Dieser Satz lässt bei vielen Bürgern, auch bei der Betreiberfamilie Lohmeyer, alle Alarmglocken klingeln.

Michael Lohmeyer, zusammen mit seiner Frau Heike langjähriger Pächter der Niederrheinhalle, wird am 9. Juli mit seinem Team zur Ausschusssitzung im Ratssaal auftauchen. „Wir wollen hören, was die Politik zu den Vorschlägen der Verwaltung sagt“, sagt der Pächter. Unabhängig davon, ob die Halle am Ende aufwendig saniert oder womöglich 2022 abgerissen wird, möchte er seine Arbeit fortsetzen. Denn: „Wir sind hier sehr erfolgreich, holen die bekanntesten Comedians nach Wesel. Die kommen nicht hier hin, weil die Halle so schön ist, sondern weil sie wissen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, weil es hier guten Service und gute Techniker gibt“, sagt Michael Lohmeyer. Er betont, dass alle Veranstaltungen bis Ende 2021 wie geplant stattfinden werden. Dazu zählen Firmenfeiern, Karnevalsveranstaltungen, natürlich die vielen Abi-Feiern und die Ü 30-Partys. Die Künstler, die für 2022 anfragen, wird er schweren Herzens eine Absage erteilen müssen. „Denn wir wissen ja nicht, was 2022 passiert.“ Lohmeyer glaubt nicht daran, dass, wie bei der letzten großen Renovierung 1991/1992, ein großes Zelt neben der Halle aufbauen werden kann, um dort die Veranstaltungen durchzuführen. „Allein schon wegen der Lärms wird das nicht gehen. Vor knapp 30 Jahren hat das niemanden interessiert.“