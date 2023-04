45-Millionen-Bauprojekt soll im Frühjahr 2024 öffnen Diese Familie übernimmt die Kombibad-Gastro

Allmählich muss man sich fragen, was dieser Mann – oder besser gesagt – was diese Familie noch alles anpackt. Kürzlich erst hat Ado Hrustanovic (Imbiss-Grill Obrighoven) zusammen mit seinem alten Weggefährten, dem Halderner Gastronom Zeljko Jagodic ( „Doppeladler“) das im Weseler Ortsteil Diersfordt beheimatete Ausflugslokal Am Jäger übernommen. Seit Sommer 2021 führt der gebürtige Bosnier, mittlerweile zusammen mit seinem Sohn Haris (23), das stets gut besuchte mediterrane Restaurants Gusto by Cubes in Wesel-Obrighoven. Auch das Restaurant im geplanten Businesscenter Cubes III am Hamminkelner Weikensee soll er als Pächter übernehmen. Und mittlerweile steht fest, dass Sohn und Vater Hrustanovic ab Frühjahr 2024 die Gastronomie des neuen Hallenbades und der neuen Sauna am Rhein übernehmen. Auch der Imbiss des Freibades wird künftig von den Hrustanovics betrieben. Das in Bau befindliche Hallenbad und die Sauna werden mit dem bestehenden (in diesem Jahr aber komplett geschlossenen) Freibad das neue Weseler Kombibad bilden. Das mittlerweile 45 Millionen Euro teure Projekt wird den Namen Rheinbad tragen (siehe Infobox).