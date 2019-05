Besuch von Katarina Barley : Streit um SPD-Einladung an Schulen

Katarina Barley am Mittwoch in der Niederrheinhalle im Gespräch mit KDG-Schüler Maksin Bondarenko. Foto: Viktor Marinov

Wesel CDU und FDP kritisieren, dass zwei Weseler Schulen an einer SPD-Veranstaltung im Europawahlkampf mit Spitzenkandidatin Katarina Barley teilgenommen haben. Fraktionschef Ludger Hovest sieht keine Probleme, ebenso wenig wie ein Schulleiter.

Sie war der prominenteste Gast im zurückliegenden Europawahlkampf in Wesel: Ausgerechnet um die amtierende Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) gibt es jetzt in Wesel einen Parteienstreit, in dem es auch um rechtliche Fragen geht. Kritik wird am Gastspiel deshalb laut, weil SPD-Fraktionschef Ludger Hovest auch Weseler weiterführende Schulen zur Veranstaltung eingeladen hat. Sowohl das Konrad-Duden-Gymnasium als auch die Gesamtschule Lauerhaas kamen zum Termin mit der prominenten Politikerin in der Niederrheinhalle.