Veranstaltung in Schermbeck Bestener Bauernmarkt bietet viel Programm

Auch an die Kinder haben die Organisatoren gedacht. Ein Spielplatz mit Rutsche, Wippe, Hüpfburg und riesiger Sandlandschaft wird den jüngsten Bauernmarkt-Besuchern sicherlich gut gefallen. Kühe, Schafe und Gänse können gestreichelt werden. Zum ersten Mal bringt der Obrighovener Möwen-Hof seine Alpakas zum Bauernmarkt in Besten. Am Nachmittag bietet Reitlehrerin Melanie Schürmann Ponyreiten an. Am Stand des Reitervereins Lippe-Bruch Gahlen können Kinder Hufeisen und Steckenpferde basteln und an einem Hobby-Horsing-Parcours teilnehmen.