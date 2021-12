Besondere Aktion in Schermbeck : Täglich eine Adventsbegegnung

Schermbeck Familien und Gruppen gestalten in Gahlen, in Östrich oder auf der Hardt abwechslungsreiche ökumenische Feiern. Noch bis zum 22. Dezember findet die Aktion zweier Kirchengemeinden täglich statt. Was auf dem Programm steht.

Recht unterschiedliche Abende stehen noch bis zum 22. Dezember jeweils um 19 Uhr an. Am Mittwoch, 15. Dezember, erwartet Familie Hemmert die Gäste an der Haus-Gahlen-Straße 27. Der Posaunenchor Gahlen musiziert am Donnerstag. 16. Dezember, unter dem Kirchturm der Friedenskirche. Die Krippenfenster des Gemeindehauses von St. Nikolaus werden am Freitag, 17. Dezember, besichtigt. Gastgeber am Samstag, 18. Dezember, ist die Familie Heiming am Kögelweg 19b auf der Hardt, am Sonntag, 19. Dezember, die Familie Isselhort am Brackenberg 104 in Besten, am Montag, 20. Dezember, der Kindergarten in Gahlen am Widemweg 19, am Dienstag, 21. Dezember, die Familie Konert am Maria-Lenzen-Weg 58 in Östrich.