„Tender Rhein“ : Seekarte vom Patenschiff

Wesel Besatzungsmitglieder des Patenschiffs der Stadt Wesel, des Tenders „Rhein“, haben jetzt für eine besondere Aktion die Hansestadt Wesel besucht. Anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Wesel und Felixstowe überreichten die Soldaten der Bundesmarine Bürgermeisterin Ulrike Westkamp im Rathaus eine Seekarte.

Die Patenschaft für den Tender „Rhein“ besteht seit dem 6. November 1961. Mit der Gründung der Bundeswehr im Jahr 1956 wurden für die Marine neue Schiffe gebaut. Diese wurden unter anderem auf Namen bedeutender Flüsse in Deutschland getauft. Städte, die an den namensgebenden Flüssen liegen, konnten sich für Patenschaften der Schiffe bewerben. Die Hansestadt Wesel erfüllte alle Voraussetzungen für eine Patenschaft, so dass vor fast 60 Jahren der neue Versorger mit einer Flagge der Stadt Wesel in See stach. Die erste „Rhein“ (A 58) wurde am 12. Dezember 1959 von Therese Kräcker, Gattin des damaligen Bürgermeisters Kurt Kräcker, getauft. Das fortan in Flensburg beheimatete Schiff war als Begleitschiff für Schnellboote im Einsatz. Nach mehr als 30 Jahren endete am 26. Juni 1992 die Dienstzeit des Schiffes. Die „tenderlose“ Zeit sollte neun Monate später ihr Ende finden. Am 11. März 1993 wurde der neue Tender „Rhein“ von Christel Schneider, Ehefrau des Bürgermeisters Wilhelm Schneider, getauft und am 22. September 1993 in Dienst gestellt. Die Mitteilung, dass Wesel erneut eine Patenschaft erhält, löste große Freude in der Hansestadt Wesel aus. Heimathafen des neuen Patenschiffs war Kiel. Der Tender war zunächst dem Minensuchgeschwader der Bundesmarine zugeteilt. Seit 2016 gehört das Schiff zum Unterstützungsgeschwader. Seit Beginn des fast sechs Jahrzehnte bestehenden Patenschaftsverhältnisses pflegen beide Seite die Beziehungen. Vor allem die Marinekameradschaft Wesel hält einen guten Draht zum Tender „Rhein“.