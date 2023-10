Belagerungszustand am Herzogenring Stinkwanzen und Saatkrähen nerven Anwohner in Wesel

Ob Nager, Vogel oder Insekt: Nicht jedes Tier ist in Städten willkommen. Schon gar nicht dann, wenn es haufenweise Artgenossen mitbringt. Gemeinhin ziehen besonders Ratten und Tauben in dicht besiedelten Gebieten den Zorn der Menschen auf sich. Zuweilen sind es aber auch ganz kleine Lebewesen wie die invasive Stinkwanze, die ihrem Namen höchst unangenehm gerecht wird. Wenn sie gestresst oder getötet wird, setzt sie ein übel riechendes Sekret ab. Aktuell häufen sich republikweit und auch jenseits des Atlantiks Meldungen über wahre Stinkwanzen-Plagen. Auch in Wesel ärgern sich Menschen über das massenhafte Auftreten der Spezies, Denn es wird kühler und die Tierchen mögen es lieber warm und trocken. Ein Anwohner des Herzogenrings beschwert sich gleich doppelt über wahre Belagerungen: Vom Glacis her wird seine Wohnung von Hunderten Stinkwanzen attackiert. Zum Ring sind es die lärmenden und kleckernden Krähen, die ihn ärgern. In seiner Not wandte sich der RP-Leser unter anderem an die Stadt. Und die macht sich jetzt erst mal schlau.