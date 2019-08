Großbritannien und die EU : Bei Brexit: 24 Briten in Wesel müssen Aufenthalt neu beantragen

Englands Premier Boris Johnson an der Downing Street No. 10. Foto: dpa/Aaron Chown

Wesel Kommt es zu einem ungeregelten Austritt, müssen britische Staatsangehörige nach spätestens drei Monaten einen Aufenthaltstitel beantragen. Die Weseler Ausländerbehörde ist für in Wesel lebende Briten zuständig.

(sep) Angesichts des möglichen Brexits, des Austritts Großbritanniens aus der Euroäischen Union, informiert die Stadt Wesel ihre britischen Bürger. Aktuell leben laut Stadtverwaltung 24 Personen mit britischer Staatsangehörigkeit in Wesel. Von 2016 bis 2019 haben sich fünf britische Staatsbürger in Wesel einbürgern lassen, davon drei bisher im Jahr 2019. „Zwei Einbürgerungen stehen noch in diesem Jahr an – unabhängig vom Ausgang des Brexit“, teilt die Stadtverwaltung mit.