„BBQ Wiesel“ gewinnt Grill-Weltmeisterschaft : Bratwurst-Experten vom Niederrhein grillen die BBQ-Nation USA

Wesel/Duisburg Sie flogen in die USA, um zu grillen, und zurück kommen sie als World BBQ Champions 2018. Das Team „BBQ Wiesel“ um den Weseler Thorsten Brandenburg und den Duisburger Alfons Wienen räumte bei dem Grillwettbewerb in Florida am Wochenende ein saftiges Preisgeld ab - und darf sich im Frühjahr mit den besten Grillern weltweit messen.

Von Jessica Kuschnik

Die Deutschen können Bratwurst, Sauerbraten und Brathendle, aber wenn es um das American-BBQ geht, macht den Amerikanern keiner so leicht was vor. Dass das nicht stimmt, konnten die Grillprofis „BBQ Wiesel“ am Wochenende in Orange Beach, Florida (UAS), beweisen. Dort setzen sich der Weseler Thorsten Brandenburg und der Duisburger Alfons Wienen zusammen mit ihren Team-Kollegen Oliver Sievers und Klaus Breinig gegen eine harte Konkurrenz durch.

Insgesamt traten in Florida 900 Teams in zehn Kategorien an: Bacon, Steak, Burger, Chili, Seafood, Dessert, Chicken, Chef, Sandwich – und die Kategorie der Niederrheiner: Barbecue. „Wir mussten uns in zwei Vorrunden allein gegen 60 Teams durchsetzen, um uns für die Endrunde, den Final Table, zu qualifizieren“, erzählte Thorsten Brandenburg der NRZ. Schweinerippen, Pulled Pork und Rinderbrust kamen auf den Teller und überzeugten die Jury. In der finalen Runde hatten die „BBQ Wiesel“ dann 1,5 Stunden Zeit, um ein Gericht zu kreieren, das die restlichen neun Teams aus dem Rennen werfen würde. Und das war kein Zuckerschlecken, berichtet Brandenburg: „In den USA gibt es ein anderes Geschmacksprofil – und das ist schwer zu treffen.“ Mit einem Sieg habe daher keiner von ihnen gerechnet. Umso größer war die Freude über die Siegprämie in Höhe von 10.000 Dollar, die sofort in die Reisekasse der Griller wandert.