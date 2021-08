Ein Schritt in die Moderne : Der Umbau am Mühlenteich in Schermbeck beginnt

Am ersten Spatenstich zur Neugestaltung des Mühlenteich-Weges beteiligte sich auch Bürgermeister Mike Rexforth (2.v.l.). Foto: Helmut Scheffler

Gahlen Das Mühlenteich-Umfeld in Gahlen und somit auch der Ortskern werden neu gestaltet. Am Montagnachmittag erfolgte der erste Spatenstich. Bis Oktober sollen die Arbeiten erledigt sein. Was die Planungen dort vorsehen.

Bis Ende Oktober bleibt der Weg zwischen Mühlenteich und dem Gebäude des Gahlener Löschzuges für Fußgänger gesperrt. Am Montag wurde mit den Arbeiten zur Umgestaltung des Gahlener Mühlenteich-Umfeldes begonnen. Am ersten Spatenstich beteiligten sich außer dem Bürgermeister Mike Rexforth Vorstandsmitglieder des Gahlener Heimatvereins und Mitarbeiter der Dorstener Eckhard Vorn­brock Garten-und Landschaftsbau GmbH.

Anfang 2019 informierte Bürgermeister Mike Rexforth den Heimatverein über Möglichkeiten, am Förderprogramm „Dorferneuerung“ teilzunehmen. In den nächsten Wochen hatten Gahlener Gruppen insgesamt fünf Projektbauten definiert, die in einem gemeinsamen Gespräch im Gemeindehaus an der Kirchstraße vorgestellt wurden. Drei Projekte steuerte die Evangelische Kirchengemeinde Gahlen als Wünsche bei. Heimatverein und Allgemeiner Bürgerschützenverein befassten sich jeweils mit einem Projekt.

Info Der Mühlenteich-Weg wird komplett gesperrt Einschränkung Während der Neugestaltung des Mühlenteich-Weges muss der komplette Weg gesperrt bleiben. Den Friedhof, den Kindergarten und das Pastorat können Spaziergänger aber weiterhin über andere Wege erreichen. Das ist möglich über den Widemweg und über die Seufzerbrücke.

Nach dem Ausscheiden der Kirchengemeinde und des Schützenvereins blieben nur noch drei Projekte des Heimatvereins übrig. Die Neugestaltung für den Weg westlich des Mühlenteiches erhielt den Vorrang. Unter anderem war der Bau einer neuen Halle an der Ostseite des Gerätehauses geplant. Damit Fahrzeuge diese neue Halle erreichen konnten, musste eine tragfähige Zufahrt angelegt werden. Um diese Tragfähigkeit zu erreichen, musste weitgehend parallel zum jetzigen Uferweg eine Mauer errichtet werden. Der bestehende Grüngürtel musste deshalb beseitigt werden.

Als Vorsitzender des Heimatvereins bedankte sich Jürgen Höchst am Montag bei der Gemeindeverwaltung und bei der Bezirksregierung für die Hilfestellung bei den Finanzierungsplanungen. Die gesamten Baukosten für das am Montag begonnene Projekt und für zwei weitere Projekte im Gahlener Ortskern betragen 192.000 Euro. Die Fremdfinanzierung umfasst 65 Prozent der Bausumme. Die übrigen 35 Prozent muss der Heimatverein aufbringen. Da tat es gut, dass der Haupt- und Finanzausschuss am 4. Dezember 2020 dem am 18. Dezember tagenden Gemeinderat empfahl, den Eigenanteil abzusichern.

Die Planungen für die Neugestaltung des Mühlenteich-Weges übernahm der Landschaftsarchitekt Dirk Vennemann. Um das Dorfbild an dieser Stelle zu erhalten, plante er eine Abtreppung in der Form einer zweiten, weniger hohen Mauer mit dazwischenliegendem Beet zur Begrünung in der entstehenden Abstufung.

Diese Mauer soll entlang des Uferwegs verlaufen und aus speziell strukturierten Elementen bestehen, in welche mehrere neue Bankelemente integriert werden sollen. Dazu muss der Weg des Mühlenteiches zur Teichseite verlegt werden.

Am 17. Mai 2021 erfolgte die Freigabe des Projektes. Am selben Tag erhielt die Firma Vornbrock den Auftrag. Sie hatte im Rahmen der Ausschreibung das günstigste Angebot vorgelegt. Mit dem Ausbau konnte aber nicht direkt begonnen werden, weil es für die vorgesehenen Sitzbank-Elemente in der zu errichtenden Mauer Lieferschwierigkeiten gab.

Nachdem die Firma Vornbrock am Montag die erforderlichen Rodungsarbeiten erledigt hat, erhält der neue Weg in den nächsten Tage eine neue Tragschicht. Parallel dazu werden neue Stromkabel verlegt. Danach entsteht eine Abtreppung in der Form einer zweiten, weniger hohen Mauer mit dazwischenliegendem Beet zur Begrünung in der entstehenden Abstufung. Diese Mauer soll entlang des Uferwegs verlaufen und aus speziell strukturierten Elementen bestehen, in welche mehrere neue Bankelemente integriert werden sollen.

Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober erledigt werden. Dann kann mit dem zweiten der drei HV-Projekte begonnen werden, und zwar mit der Begrünung jenes Bereiches, der jetzt hergestellt wird. Eine Buchen-Formhecke soll angelegt werden.

Bei der Anschaffung eventueller Hochstämme sollen deutsche Gehölze vorgezogen werden. Als Bodendecker sollen Stauden in einer Mischpflanzung verwendet werden. An zwei Stellen erhält der Weg einen stufenförmigen Anschluss an das Wasser des Teiches. Feste Tritt­steine sollen ein gefährliches Abrutschen verhindern.

Der Weg erhält neue Leuchten, um ein dunkles Umfeld des Teiches in den Abend- und Nachtstunden zu verhindern. Die im ursprünglichen Plan vorgesehene Beleuchtung der Bäume wird es nicht geben. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung regte sich Widerstand gegen eine nicht zeitgerechte Illumination der Bäume, da die Tierwelt zu stark beunruhigt werde.