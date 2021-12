Schützen verschönern die Gemeinde : Bauarbeiten am Kreisverkehr sind fertig

Schermbeck Die Altschermbecker Kilianer haben den Ortseingang mit mehreren Maßnahmen aufgewertet. Blickfang über die Weihnachtszeit ist eine große Nordmann-Tanne. Was die Schützen sonst noch alles angepackt haben.

Eigentlich wollten die Altschermbecker Kilianer noch in diesem Jahr im Rahmen einer größeren Einweihungsfeier all jenen Unterstützern danken, die sich an der Umgestaltung im Ortskern beteiligt haben. Aus Angst vor der neuen Corona-Variante Omikron haben die Kilianer jedoch beschlossen, die Feier auf das kommende Jahr zu verschieben. Im kleinen Kreis wurde aber am vergangenen Samstag auf die gelungene Umsetzung des Projektes am Kreisverkehr angestoßen.