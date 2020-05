Baumtest in Wesel : Städtischer Betrieb simuliert Orkan

Wesel Wie standhaft sind Wesels Bäume? Der städtische Betrieb ASG hat Bäume mit einem speziellen Testverfahren untersucht. Mit einer starken Leine wurde an den Stämmen gezogen und so Windstärke zwölf simuliert. Bei der Messung erhält man Angaben über die statische Belastbarkeit.

Experten wissen schon lange: Um die Verkehrssicherheit älterer Bäume zu überprüfen, reichen die klassischen Methoden der optischen Begutachtung nicht mehr aus. Deshalb wendet in Wesel der städtische Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) ein ganz spezielles Verfahren für Testzwecke an. Dies beruht, so teilt der ASG mit, auf der Methode sogenannter Zugversuche. Der städtische Betrieb mit Sitz an der Werner-von-Siemens-Straße hat jetzt in der Kreisstadt einige „Baum-Methusalems“ unter die Lupe nehmen lassen.