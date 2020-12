Bauausschuss Hamminkeln tagt : Der Bauhof ist nicht mehr zeitgemäß

HAMMINKELN Die Liegenschaft der Stadt an der Industriestraße ist in die Jahre gekommen. Sie braucht ein neues Konzept und soll um einen Neubau erweitert werden. Denn mehr Aufgaben bedeuten auch mehr Personal.

Der Bauhof an der Industriestraße ist in die Jahre gekommen. Die Aufgaben, die die Stadt mit ihren Leuten auszuführen hat, sind vielfältiger geworden. Personelle und gerätetechnische Veränderungen sind Zeichen des Wandels. Der jetzige Bauhof, also Gebäude und Platz, sind nicht mehr optimal aufgestellt, mit dieser Formulierung bringt Chef-Techniker Bernhard Payer das Thema in den am 9. Dezember tagenden Bauausschuss. Der soll beschließen, dass ein Projektentwickler ins Boot geholt wird. Der wiederum soll den Umbau des städtischen Bauhofes „zukunftsweisend und konzeptionell“ überarbeiten und das Ergebnis dem Bauausschuss spätestens im Herbst 2021 vorstellen. Und es soll einen Neubau geben. Das etwas getan werden muss ist klar. Zunächst wurde die Aufstockung und Sanierung des Verwaltungs- und Sozialtraktes diskutiert. Dafür stehen im Etat der Stadt 450.000 Euro verteilt auf die Jahre 2020 (30.000 Euro) und 2021 (420.000 Euro) bereit. Jetzt ist man überzeugt, dass erst eine Gesamtkonzeption Fortschritt bringt. Denn mittlerweile haben die Planungsgespräche gezeigt, dass eine reine Aufstockung des vorhandenen Gebäudes und eine Sanierung des Erdgeschosses nicht von dauerhafter Wirkung sein würde. Das hat auch mit den vielschichtigen Aufgaben der Männer und verstärkt Frauen - eine „erfreuliche Entwicklung“, so die Stadt - vom Bauhof zu tun. Sie sind im Einsatz für Straßenunterhaltung, Winterdienst, Grünflächenpflege, Gebäudeunterhaltung, Baumpflege, Verkehrssicherung usw.Zur Aufgabenerfüllung wird der Personalbestand wohl wachsen, was wiederum zur Erhöhung des Platzbedarfs für Umkleiden, Waschgelegenheiten, Toiletten oder Aufenthaltsräumen usw. führt. Die vorhandenen Flächen gelten schon heute als nicht ausreichend. Außerdem, so betont die Verwaltung, kommen besondere Anforderungen an die Arbeitsstätten, aktuell z.B. wegen der Corona-Pandemie hinzu. Bei der Planung des Raumbedarfes soll zudem der Personalbedarf für die nächsten zehn Jahre berücksichtigt werden. Weil der Umbau und eine Aufstockung des Gebäudes im laufenden Betrieb nur schwer umsetzbar soll ein separater Neubau eines Sozialgebäudes errichtet werden, wie es am Rande in der Vorlage heißt. Von „Optimierungsbedarf“ ist bei anderen Teilen des Bauhofes die Rede. So braucht die Fahrzeughalle Infrastruktur für E-Fahrzeuge und eine Ladestation. Oder das Salzlager, von den Fachleuten als „ein Relikt aus alter Kläranlagenzeit“ beschrieben, ist als Lager zu umständlich bei der Beladung der Fahrzeuge. Eine Siloanlage, die optimal für den Winterdienst anzufahren ist, wäre ebenso sinnvoll und wirtschaftlich geboten. Parkplätze fehlen. Die Liste der Stadt geht in loser Form noch wesentlich weiter.