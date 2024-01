Bauernproteste in der Region Bauernproteste legen Rheinbrücke und B58 lahm

Auf Weseler Stadtgebiet wurde der Protest dann gegen 9 Uhr am Vormittag das erste Mal spürbar, als sich ein langer Treckerkonvoi in Richtung Rheinbrücke aufmachte. Hier hatten sich die Bauern vorgenommen, den Berufsverkehr zu blockieren. Zwischen 9 und zehn Uhr trafen sich außerdem einige Landwirte auf dem Markt in Flüren, um über die Aktion zu informieren.