Subventionssystem in der Kritik „Elektro-Trecker, die ihren Pflug ziehen können, gibt es schlicht nicht“

Die Grünen in der ländlichen und von vielen Agrarbetrieben gekennzeichneten Sieben-Dörfer-Stadt Hamminkeln kritisieren die Bundespolitik in Sachen geplante Streichung der Agrardiesel-Subventionen. „Solche Maßnahmen sollen eigentlich eine lenkende Wirkung in irgendeiner Form entfalten. Eine derartige Lenkungswirkung ist aber nur gegeben, wenn alternative Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden können. Dies kann hier aber gar nicht geschehen, weil die Landwirte keine Alternative haben“, so Grünen-Sprecher Thomas Becker.