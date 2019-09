Am Sonntag in Schermbeck : Bestener Bauernmarkt mit ländlichem Charme

Am Sonntag in Schermbeck

Schermbeck Die heimischen Unternehmer haben unter dem Motto „Klein, aber fein“ viele Marktobjekte vorzuweisen. Dabei passt alles zum ländlichen Charakter in einem bäuerlich geprägten Umfeld.

Nach der großen Resonanz auf die ersten sechs Bauernmärkte veranstaltet der Bestener Sonnenhof am morgigen Sonntag, 15. September, zwischen 11 und 18 Uhr zum siebten Male einen Bauernmarkt auf dem betriebszugehörigen Gelände. Wer von Schermbeck, Dorsten, Hünxe oder Kirchhellen nach Gahlen fährt, wird jeweils rechtzeitig durch Schilder auf den Standort des Bauernmarktes in Gahlen-Besten verwiesen. Die beiden Strohkühe auf der Kirchhellener Straße wird man kaum übersehen können. Parkplätze sind reichlich vorhanden. Der Eintritt ist frei.

An etwa 55 Ständen bieten Unternehmer aus dem niederrheinisch-westfälischen Grenzbereich regionale Produkte an. Dazu gehören die Schnapsbrennerei Dirk Böckenhoff (Erle und Dorsten), Gerd Graaf aus Bricht (regionale landwirtschaftliche Produkte), der Dammer Andreas Steinkopf (Käse und Schinken). Ein Stand mit Gewürzen erwartet die Besucher.