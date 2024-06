Immobilienmarkt in Wesel Worauf junge Familien beim Hauskauf achten sollten

Im Frühjahr haben wir unsere Leserinnen und Leser zur „Heimatliebe“-Umfrage eingeladen. Uns interessierte, wie wohl sich die Leser der RP in ihrer Region fühlen. Ein Bereich: das Wohnen. Nun liegen die Ergebnisse der Umfrage vor: Die meisten Menschen im Verbreitungsgebiet Wesel/Dinslaken wohnen den Ergebnissen zufolge in den eigenen vier Wänden. Durchschnittlich bewerteten die Leser den Immobilienmarkt hier mit mittleren Noten (3,4). Dabei ordneten rund 72 Prozent der Umfrageteilnehmer die Immobilienpreise in der Region zwischen den Schulnoten gut und ausreichend ein. Schlechter bewertet wird dagegen das Kaufangebot an Immobilien: 20 Prozent vergaben hier Note 5, acht Prozent sogar eine 6. Lediglich sieben Prozent bewerten das Immobilienangebot als gut. Im Durchschnitt vergeben die Leser hier die Note 3,9. Damit ist das Ergebnis aber immer noch besser als im gesamten Verbreitungsgebiet der RP, da liegt es bei 4,1.