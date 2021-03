Kosten im sechsstelligen Bereich : Die Gemeinde Schermbeck gestaltet das Rathausumfeld neu

Schermbeck Die Verwaltung möchte den Bereich mit mehreren Maßnahmen aufwerten. Geplant sind unter anderem ein attraktiver Aufenthaltsbereich am Wasser. Wie die Planung im Detail aussieht und wann darüber entschieden wird.

Sieben Jahre nach Beginn des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes wird in diesem Jahr der sechste und finale Bauabschnitt realisiert. Der Bau-, Liegenschafts-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusförderungsausschuss der Gemeinde Schermbeck entscheidet am 9. März, ab 16 Uhr, im Begegnungszentrum darüber, wie die Planungen ausgeführt werden.

Das Essener Planungsbüro Davids, Terfrüchte + Partner (DTP), das bereits seit dem Jahr 2014 alle Bauabschnitte des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes geplant hat, übernahm auch die Planungen des sechsten Bauabschnittes, der sich mit der „Schermbecker Piazza/Rathausumfeld und dem Generationenspielplatz Goethestraße“ befasst. Am 23. September 2020 erhielten die Bürger die Gelegenheit, weitere Anregungen zu diesen Vorhaben vorzutragen. Diese Hinweise wurden vom Planungsbüro in die Entwurfsplanung eingearbeitet.

Auf dem Generationenspielplatz an der Goethestraße soll unter anderem ein neues Klettergerüst, ein Wasserspiel und eine Balancierstrecke entstehen (wir berichteten). Für mehrere Teilbereiche in Richtung Mühlenteich und Brunnen am Mühlenbachrand sind ebenfalls bauliche Aufwertungen vorgesehen. „Es wird ein attraktiver Aufenthaltsbereich am Wasser geschaffen“, berichtet Planerin Isabella de Medici. Der Durchgang vom Rathausvorplatz zum Mühlenteichwehr bleibt erhalten. Es entsteht eine Terrasse mit Sonnenliegen und mit Blick auf das Wasser. Sitzgelegenheiten aus Spaltquadern mit dem Angebot zum Abstellen des Fahrrades für kleinere Besuchergruppen sind wegbegleitend vorgesehen.