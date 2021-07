Bauprojekt in Gahlen beginnt : Das sind die Pläne für die Umgestaltung am Mühlenteich-Umfeld

Gahlen Der Heimatverein Gahlen hat das 186.000 Euro teure Projekt vorgestellt. Bund und Land übernehmen 65 Prozent der Kosten. Streit gab es im Vorfeld um neue Leuchten. Wie der gelöst wurde und was nun alles umgesetzt wird.

„Hier investiert Deutschland in Dörfer“, verrät ein großes Transparent Wanderern, die den Weg an der Westseite des Gahlener Mühlenteiches benutzen, um am neuen Gerätehaus des Löschzuges vorbei in Richtung Seufzerbrücke zu gehen. Das Transparent verweist darauf, dass das Teichumfeld voraussichtlich in den kommenden sechs Wochen umgestaltet wird. Der Vorsitzende des Heimatvereins Gahlen, Jürgen Höchst, der stellvertretende Vorsitzende Markus Walbrodt, der Landschaftsarchitekt Dirk Vennemann und Markus Vornbrock, Chef der gleichnamigen Firma für Garten-und Landschaftsbau aus Dorsten, stellten Details vor.